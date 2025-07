Vacanza in famiglia finisce in tragedia mamma papà e figli piccoli morti tra le fiamme della loro auto

Una tranquilla vacanza in famiglia si è trasformata in un incubo senza fine, lasciando una comunità sconvolta dal dolore. Una tragedia straziante ha colpito la contea di Green, in Alabama, dove un incendio ha divorato un'auto con mamma e figli piccoli a bordo, ponendo fine alle loro vite in modo improvviso e crudele. È un ricordo che resterà indelebile nel cuore di chi li conosce, e ci invita a riflettere sulla fragilità della vita.

Una tragedia stradale ha sconvolto un’intera città: una famiglia composta da quattro persone ha perso la vita in un terribile incidente automobilistico avvenuto nella notte di sabato. Le vittime erano in viaggio di ritorno verso casa dopo un fine settimana trascorso in vacanza insieme ad alcuni parenti, ma il loro tragitto si è interrotto bruscamente e drammaticamente. Il dramma si è consumato nella contea di Green, in Alabama, lungo una delle arterie principali che collegano Atlanta a Dallas. A perdere la vita è stata una famiglia di origine indiana, proveniente da Hyderabad e stabilitasi da tempo nello Stato del Texas. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

