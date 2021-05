Bill Gates nel 2020 doveva dimettersi da Microsoft (Di lunedì 17 maggio 2021) Il board di Microsoft decise nel 2020 che Bill Gates doveva dimettersi. La decisione fu presa in seguito a un’indagine sui rapporti sentimentali che Gates avrebbe avuto per anni con una dipendente dell’azienda, rapporti ritenuti inappropriati . Lo riporta il Wall Street Journal. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Il board didecise nelche. La decisione fu presa in seguito a un’indagine sui rapporti sentimentali cheavrebbe avuto per anni con una dipendente dell’azienda, rapporti ritenuti inappropriati . Lo riporta il Wall Street Journal.

