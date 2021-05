Io | sotto le bombe | il racconto di una giornalista toscana a Gerusalemme

Advertising

IlenaCaroli : RT @AntonellaNapoli: #OmaralHadidi, 5 mesi, è stato trovato vivo sotto le macerie dell’edificio distrutto dalle bombe israeliane che hanno… - Giardes : RT @AntonellaNapoli: #OmaralHadidi, 5 mesi, è stato trovato vivo sotto le macerie dell’edificio distrutto dalle bombe israeliane che hanno… - Andreacritico : RT @AntonellaNapoli: #OmaralHadidi, 5 mesi, è stato trovato vivo sotto le macerie dell’edificio distrutto dalle bombe israeliane che hanno… - GiuseppePepe10 : RT @DinoGiarrusso: Il popolo palestinese deve aver diritto a una vita dignitosa, terra e libertà. I bambini palestinesi devono vivere, non… - PRCPadova : RT @AntonellaNapoli: #OmaralHadidi, 5 mesi, è stato trovato vivo sotto le macerie dell’edificio distrutto dalle bombe israeliane che hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : sotto bombe

Il Manifesto

E poi il suo avviso a Gheddafi dell'arrivo dellestatunitensi sulla sua abitazione privata, come rivelato da Andreotti. DOPO I PRIMI 100 GIORNI/ Draghi (ancora)esame tra riforme e scelte ...... i familiari, per dire che làerano ancora vivi. I soccorritori hanno spostato i blocchi di ... Leggi anche Un tweet e poi un diluvio diLa guerra segreta tra Hamas e il Mossad Israele ...Tre bombe in quattro giorni a Ponticelli, periferia orientale di Napoli. Un clima da guerra, come descrivono le associazioni che da anni si battono sul territorio.Vittoria per RivieraBanca Basket Rimini in gara1 dei quarti dei playoff contro la Juvi Cremona (55-52). Due break nel secondo e terzo quarto hanno permesso alla squadra di Bernardi di allungare, poi i ...