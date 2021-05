Atalanta in Champions, Benevento con un piede in B (Di domenica 16 maggio 2021) AGI - Dopo l'Inter campione d'Italia, la Serie A emette altri verdetti: l'Atalanta è la seconda squadra certa della qualificazione alla prossima Champions League. Il successo contro il Genoa vale ai nerazzurri il passaporto per l'Europa che conta per il terzo anno di fila. Passo avanti importante del Napoli e passo falso per il Milan. I partenopei con il successo a Firenze scavalcano la Juve, vittoriosa con l'Inter, e salgono al terzo posto proprio davanti al Milan impegnato in serata contro il Cagliari. I rossoneri, senza l'infortunato Ibrahimovic, non vanno oltre lo 0-0 in casa del Cagliari. Per la Champions si deciderà all'ultima giornata quando Rebic e compagni se la vedranno con l'Atalanta a Bergamo mentre la Juve sarà di scena a Bologna. Nel prossimo turno il Napoli ospiterà il Verona al Maradona e una vittoria ... Leggi su agi (Di domenica 16 maggio 2021) AGI - Dopo l'Inter campione d'Italia, la Serie A emette altri verdetti: l'è la seconda squadra certa della qualificazione alla prossimaLeague. Il successo contro il Genoa vale ai nerazzurri il passaporto per l'Europa che conta per il terzo anno di fila. Passo avanti importante del Napoli e passo falso per il Milan. I partenopei con il successo a Firenze scavalcano la Juve, vittoriosa con l'Inter, e salgono al terzo posto proprio davanti al Milan impegnato in serata contro il Cagliari. I rossoneri, senza l'infortunato Ibrahimovic, non vanno oltre lo 0-0 in casa del Cagliari. Per lasi deciderà all'ultima giornata quando Rebic e compagni se la vedranno con l'a Bergamo mentre la Juve sarà di scena a Bologna. Nel prossimo turno il Napoli ospiterà il Verona al Maradona e una vittoria ...

