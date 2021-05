Offensiva di Israele | bombe sui tunnel a Gaza Colpito un campo profughi | bambini tra le vittime Continua il lancio di razzi di Hamas

(Di sabato 15 maggio 2021) Una nuova, durissima,controè stata lanciata nella notte da. I caccia di Tel Aviv, come riporta l’esercito, hannodiversi siti nella Striscia, tra cui un “ufficio operativo” divicino al centro diCity. Ulteriori attacchi notturni sono stati condotti contro quelli che i militari hanno chiamato “siti disotterranei“, cioè icostruiti sotto la sabbia. La pioggia diha però centrato anche undi Al-Shati, nel nord della Striscia, in cui hanno perso la vita almeno 10 persone, tra cui 2 donne e 8. Lo riferisce l’agenzia Maan, secondo cui ad essere colpita è stata una casa di tre piani. È quindi salito a 136 ...

Advertising

AnnalisaChirico : L’ “offensiva” di Israele a Gaza non è che una azione difensiva a seguito di un massiccio attacco terroristico. Inc… - petergomezblog : Gaza, nuova offensiva di Israele nella notte. Smentita l’invasione delle truppe di terra. Crescono le vittime: 119… - Corriere : Un tweet e poi il diluvio di bombe: l’offensiva israeliana sui tunnel di Hamas, decine ... - lucio22673283 : Un tweet e poi il diluvio di bombe: l’offensiva israeliana sui tunnel di Hamas, decine di morti sotto terra… - lucio22673283 : Gli studiosi di strategia militare la chiamano «nebbia della guerra», l’incertezza e la difficoltà per chi partecip… -

Ultime Notizie dalla rete : Offensiva Israele

Al quinto giorno non si ferma l'attacco israeliano e la difensiva palestinese con il lancio di razzi. 200 quelli lanciati nella notte da Gaza verso, mentre l'israeliana è andata avanti contro i tunnel palestinesi e altri obiettivi di Hamas'. Inoltre, nelle prime ore della mattina, è stato bombardato un campo profughi, ad Al - ...Una trappola: gli israeliani hanno lanciato un'aerea e di artiglieria con 450 missili e ... come i droni armati lanciati negli ultimi giorni contro. Gaza è sottoposta a un blocco ...Sempre alta la tensione a Gaza, dove, dopo il dietrofront dell'esercito israeliano seguito all'annuncio di una operazione via terra, sono proseguiti anche questa notte gli attacchi aerei e il lancio d ...Mentre cresce il pressing per una tregua, la guerra tra Israele e Hamas è entrata in una nuova fase con l'offensiva lanciata l'altra notte dalle forze aeree e terrestri israeliane nella Striscia di Ga ...