Chi è Lorenzo Sonego, il tennista torinese 'strappato' al calcio e grande tifoso della squadra granata. ROMA – Gli Internazionali d'Italia 2021 potrebbero rappresentare la consacrazione definitiva per Lorenzo Sonego. Dopo anni di 'apprendimento', il torinese sembra aver trovato definitivamente la sua dimensione tra i grandi del tennis e gli ultimi risultati ne sono la conferma. Andiamo a conoscere meglio il tennista torinese. La carriera del tennista torinese Nato a Torino l'11 maggio 1995, Lorenzo Sonego ha iniziato subito a giocare a calcio. L'incontro con il tennis è avvenuto a 11 anni grazie al padre e al suo allenatore di sempre Gipo Arbino. Due anni trascorsi tra giovanili del Torino e campi da tennis prima di decidere definitivamente di appendere gli scarpini al chiodo e dedicarsi al secondo sport, diventato poi la sua ...

