“Quarto Grado” torna sui casi Pipitone e Grillo

(Di venerdì 14 maggio 2021) Venerdì 14 maggio, alle ore 21.25, su Retequattro, ultimo appuntamento stagionale con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.Da venerdì 21 maggio, sempre in prima serata, prendono il via gli appuntamenti con “Le storie di”, che ripercorrono i fatti di cronaca più importanti dell’edizione. Il programma a cura di Siria Magri si occupa di Denise, la bambina sparita dall’androne di casa all’età di quattro anni, il primo settembre 2004, a Mazara del Vallo. Le ricerche non si sono mai fermate e, dopo l’intervista esclusiva di “” ad Anna Corona, in cui la donna ribadisce la propria innocenza e estraneità ai fatti, l’inchiesta è ripartite con nuove e importanti testimonianze. Le ombre restano fitte, soprattutto ...

Rosy0061 : SE VI AZZARDATE A GUARDARE QUARTO GRADO STASERA VI VENGO A PRENDERE PER I CAPELLI (ovviamente scherzo, non sto mina… - Giovann64476517 : @AvrilBestItalia Ormai da quarto grado e dalla d'urso è diventato ospite fisso una cosa dobbiamo tutti fare ed è no… - emilyndosta : RT @alessan95270430: Gli ascolti di quarto grado stasera #DenisePipitone - Esquivel__Rulez : RT @alessan95270430: Gli ascolti di quarto grado stasera #DenisePipitone - Esquivel__Rulez : RT @Giovann64476517: Abbate stasera a Quarto Grado ?? #DenisePipitone -

Ultime Notizie dalla rete : Quarto Grado

...in direzione Pesaro perché al Pala Nino Pizza andrà in scena il terzo e ultimo atto deldi ... fatto una buona difesa e soprattutto siamo stati indi soffrire nei momenti chiave del match e ...Per ilanno consecutivo Rimini ottiene il riconoscimento di 'Comune Ciclabile', l'iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che attesta ildi ciclabilità dei comuni ...La Red Bull è riuscita a dimostrare alla Uefa di non avere una “influenza decisiva” sul Salisburgo, risultando solo come sponsor e ...Per il quarto anno consecutivo Rimini ottiene il riconoscimento di ‘Comune Ciclabile’, l’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che attesta il grado di ciclabilità dei co ...