Mass Effect Legendary Edition, Xbox Series X carica più velocemente di PS5, per un videoconfronto – Video – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 14 maggio 2021) Stando a un Videoconfronto realizzato dal canale YouTube ElAnalistaDeBits, Xbox Series X carica più velocemente di PS5.. Il canale ElAnalistaDeBits ha pubblicato un Videoconfronto tra le versioni PS5 e Xbox Series X di Mass Effect Legendary Edition, rilevando che la console di Microsoft carica più rapidamente di quella di Sony. In realtà la raccolta non ha una versione nativa per le console di ultima generazione, quindi molti dei risultati dipendono più che altro dai miglioramenti apportati dalla retrocompatibilità alle versioni PS4 Pro e Xbox One X. I punti salienti sottolineati ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 14 maggio 2021) Stando a unrealizzato dal canale YouTube ElAnalistaDeBits,piùdi PS5.. Il canale ElAnalistaDeBits ha pubblicato untra le versioni PS5 eX di, rilevando che ladi Microsoftpiù rapidamente di quella di Sony. In realtà la raccolta non ha una versione nativa per ledi ultima generazione, quindi molti dei risultati dipendono più che altro dai miglioramenti apportati dalla retrocompatibilità alle versioni PS4 Pro eOne X. I punti salienti sottolineati ...

Advertising

CricchioValerio : INIZIAMO LIVE - Alla scoperta della Mass Effect Legendary Edition #1 - G1oV1rG1_ : @majornelson @masseffect Mass Effect 2 il miglior gioco fra i tutti quelli ad oggi usciti, come personaggio preferi… - _Pimple_ : Stanotte giocherò fino all' albaaaaaa e vaffanculo. Solo Mass Effect salverà questa orribile giornata - Rowelence : Cerco la versione fisica di Mass Effect Legendary Edition su 4m4zon: non c'è a prezzo normale Provo a prenderla su… - sleepinghypnos_ : Raga perché Mass Effect Legendary costa di più per ps4 su Amazon ed è più facile trovarlo invece per Xbox? Boh.. STRANO -