Green Pass, non si tratta di scegliere tra privacy e libertà di movimento (Di venerdì 14 maggio 2021) “Meno privacy ma più libertà” è la sintesi giornalistica del dibattito di questi giorni attorno al tema delle certificazioni verdi, la ricetta del governo italiano – nel solco, peraltro, di quella già annunciata dalle Istituzioni europee – per consentire la progressiva riapertura del Paese. Una sintesi ieri, autorevolmente, fatta sua anche dal presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio e una sintesi che sostanzialmente suggerisce ai cittadini che si tratti di scegliere se rinunciare a un po’ della propria privacy per riconquistare – o almeno riconquistare prima – un po’ della propria libertà di movimento specie in vista dell’arrivo dell’estate e delle vacanze. Si facesse un referendum, con un quesito posto in questi termini, il risultato, sarebbe scontato e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) “Menoma più” è la sintesi giornalistica del dibattito di questi giorni attorno al tema delle certificazioni verdi, la ricetta del governo italiano – nel solco, peraltro, di quella già annunciata dalle Istituzioni europee – per consentire la progressiva riapertura del Paese. Una sintesi ieri, autorevolmente, fatta sua anche dal presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio e una sintesi che sostanzialmente suggerisce ai cittadini che si tratti dise rinunciare a un po’ della propriaper riconquistare – o almeno riconquistare prima – un po’ della propriadispecie in vista dell’arrivo dell’estate e delle vacanze. Si facesse un referendum, con un quesito posto in questi termini, il risultato, sarebbe scontato e ...

