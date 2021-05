Ginnastica artistica, chi vincerà gli Scudetti? Brixia per la 19ma recita femminile, incertezza tra gli uomini (Di venerdì 14 maggio 2021) Nel weekend del 15-16 maggio andrà in scena la Final Six della Serie A di Ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli si assegnano gli Scudetti del massimo campionato italiano a squadre. Le migliori sei formazioni della regular season, andata in scena tra marzo e aprile con tre tappe, si sono qualificate per gli atti conclusivi. SI torna in pedana a tre settimane di distanza dagli Europei di Basilea, dove l’Italia si distinse conquistando tre medaglie di bronzo (Vanessa Ferrari al corpo libero, Salvatore Maresca agli anelli, Nicola Bartolini al corpo libero) e qualificandosi complessivamente a otto Finali di Specialità. Si gareggia con un format innovativo, già testato l’anno scorso in autunno. Si adotta la formula degli scontri diretti. Sabato spazio alle semifinali: le sei squadre partecipanti sono state suddivise in due gironi, ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Nel weekend del 15-16 maggio andrà in scena la Final Six della Serie A di. Al PalaVesuvio di Napoli si assegnano glidel massimo campionato italiano a squadre. Le migliori sei formazioni della regular season, andata in scena tra marzo e aprile con tre tappe, si sono qualificate per gli atti conclusivi. SI torna in pedana a tre settimane di distanza dagli Europei di Basilea, dove l’Italia si distinse conquistando tre medaglie di bronzo (Vanessa Ferrari al corpo libero, Salvatore Maresca agli anelli, Nicola Bartolini al corpo libero) e qualificandosi complessivamente a otto Finali di Specialità. Si gareggia con un format innovativo, già testato l’anno scorso in autunno. Si adotta la formula degli scontri diretti. Sabato spazio alle semifinali: le sei squadre partecipanti sono state suddivise in due gironi, ...

