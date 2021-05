Commisso: «Voglio le scuse dei quotidiani di Cairo per le bugie su Sarri» (Di venerdì 14 maggio 2021) Nella sua conferenza stampa, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, lancia un attacco ai quotidiani di Urbano Cairo. Chiede le scuse del Corriere Fiorentino e della Gazzetta per le bugie raccontate su Sarri. «Io non rispondo al Corriere Fiorentino. Il Corriere Fiorentino se vuole che parli della Fiorentina, sia loro che la Gazzetta hanno sbagliato perché sono controllati da Cairo. Fino a che non riceverò delle scuse scritte e diranno la verità sull’incontro con Sarri, se c’è stato o non c’è stato, non parlerò con questo giornale. Hanno detto bugie e i giornalisti fiorentini quando sono state dette delle bugie, devono intervenire. Questa è la cosa giusta da fare. Se io dico una bugia, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 maggio 2021) Nella sua conferenza stampa, il presidente della Fiorentina, Rocco, lancia un attacco aidi Urbano. Chiede ledel Corriere Fiorentino e della Gazzetta per leraccontate su. «Io non rispondo al Corriere Fiorentino. Il Corriere Fiorentino se vuole che parli della Fiorentina, sia loro che la Gazzetta hanno sbagliato perché sono controllati da. Fino a che non riceverò dellescritte e diranno la verità sull’incontro con, se c’è stato o non c’è stato, non parlerò con questo giornale. Hanno dettoe i giornalisti fiorentini quando sono state dette delle, devono intervenire. Questa è la cosa giusta da fare. Se io dico una bugia, ...

