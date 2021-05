ATP Ginevra 2021: Roger Federer torna in campo nella sua Svizzera. In tabellone Fognini, Caruso e Travaglia (Di venerdì 14 maggio 2021) Ritorno in campo per Roger Federer a Ginevra. nella sua Svizzera, il 20 volte vincitore Slam si rimette in gioco dopo aver saltato sia Madrid che Roma: per lui è il primo torneo nel suo Paese diverso da Basilea da quando, nel 2013, disputò per l’ultima volta Gstaad, in un periodo in cui era assai tormentato da guai alla schiena. Per l’elvetico un bye al primo turno, prima di una potenziale sfida vintage con lo spagnolo Pablo Andujar e di un quarto di finale che potrebbe essere invece interessante, con l’avversario di due finali Slam, il croato Marin Cilic, o con il cileno Cristian Garin, in cerca di buone sensazioni verso il Roland Garros. Il lato di tabellone è quello del norvegese Casper Ruud, sempre avversario ostico sul rosso e semifinalista a Madrid. Tre gli ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Ritorno inpersua, il 20 volte vincitore Slam si rimette in gioco dopo aver saltato sia Madrid che Roma: per lui è il primo torneo nel suo Paese diverso da Basilea da quando, nel 2013, disputò per l’ultima volta Gstaad, in un periodo in cui era assai tormentato da guai alla schiena. Per l’elvetico un bye al primo turno, prima di una potenziale sfida vintage con lo spagnolo Pablo Andujar e di un quarto di finale che potrebbe essere invece interessante, con l’avversario di due finali Slam, il croato Marin Cilic, o con il cileno Cristian Garin, in cerca di buone sensazioni verso il Roland Garros. Il lato diè quello del norvegese Casper Ruud, sempre avversario ostico sul rosso e semifinalista a Madrid. Tre gli ...

