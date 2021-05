Advertising

DiMarzio : #SerieA, le decisioni del giudice sportivo - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, squalificati Caldirola del Benevento e Linetty del Torino: Ser… - sportli26181512 : Serie A, squalificati Caldirola del Benevento e Linetty del Torino: Il giudice sportivo ha fermato il difensore gia… - IAMCALCIOBENEVE : Serie A. Squalificati dopo la 36a: Caldirola e Linetty fuori un turno - ProfidiAndrea : ?? ?????????????? ?????????????????????????? - Tutti gli infortunati e i tempi di recupero, gli squalificati e 2 sono positivi al… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie squalificati

Commenta per primo Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A. I. A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 10 maggio 2021, ha ...MILANO - A seguito della trentaseiesima giornata del campionato diA, il giudice sportivo ha fermato in tutto due giocatori, entrambi per una giornata. Si tratta di Luca Caldirola , del Benevento , che è stato espulso in occasione della gara con l' Atalanta per ...Il Giudice Sportivo ha comunicato i calciatori squalificati per la prossima giornata di Serie A, 37° e penultimo turno di campionato. Sono soltanto due i calciatori che non potranno prendere parte al ...Sono due i calciatori fermati dal Giudice Sportivo che non potranno prendere parte alla 37esima giornata di Serie A.