Ruby ter, processo Berlusconi a Siena rinviato al 21 ottobre (Di giovedì 13 maggio 2021) Nuovo rinvio per Silvio Berlusconi nello 'stralcio senese' del processo Ruby ter, che vede imputato l'ex premier per corruzione in atti giudiziari. Il senese Danilo Mariani, pianista di numerose serate nella villa di Arcore del Cavaliere, è invece stato condannato dal Tribunale di Siena a 2 anni di reclusione (con sospensione della pena) per falsa testimonianza. La sentenza è stata emessa oggi dal presidente del collegio, il giudice Ottavio Mosti, al termine della camera di consiglio. Il processo nella città del Palio è stato originato da un fascicolo trasmesso dal Tribunale di Milano a quello di Siena nel 2017 per competenza territoriale. Per i pubblici ministeri milanesi è a Siena che sarebbe stato completato il pagamento effettuato da Berlusconi a ...

