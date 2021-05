Figliuolo: più dosi alle Regioni più veloci. Da lunedì al via prenotazioni per over 40 (Di giovedì 13 maggio 2021) Sprint della campagna vaccinale: entro fine settimana arriveranno altre 3 milioni di dosi. Per le Regioni piu virtuose nell'esecuzione del piano è previsto un meccanismo di 'compensazione' con l'... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 13 maggio 2021) Sprint della campagna vaccinale: entro fine settimana arriveranno altre 3 milioni di. Per lepiu virtuose nell'esecuzione del piano è previsto un meccanismo di 'compensazione' con l'...

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo più Vaccini, Figliuolo: "A giugno la spallata definitiva con l'aiuto delle aziende". Conferma sull'uso di AstraZeneca Ne faremo altri su AstraZeneca , in modo da vaccinare più possibile e non tenere nulla "in cassa"". I vaccini arrivano? "Questo mese - ha aggiunto Figliuolo - avremo circa 17 milioni di dosi , siamo ...

