Covid, Valle d'Aosta in bilico tra giallo e arancione (Di giovedì 13 maggio 2021) La Valle d'Aosta è in bilico tra il passare in zona gialla oppure restare in zona arancione. E' quanto emerge dall'analisi dei dati del contagio da Covid - 19 relativi alla scorsa settimana. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) Lad'è intra il passare in zona gialla oppure restare in zona. E' quanto emerge dall'analisi dei dati del contagio da- 19 relativi alla scorsa settimana. L'...

Advertising

orizzontescuola : Covid, i colori delle regioni: verso tutta Italia gialla tranne la Valle d’Aosta in bilico con arancione - ladyrosmarino : RT @MediasetTgcom24: La Valle d'Aosta in bilico tra giallo e arancione #covid - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: La Valle d'Aosta in bilico tra giallo e arancione #covid - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: La Valle d'Aosta in bilico tra giallo e arancione #covid - MediasetTgcom24 : La Valle d'Aosta in bilico tra giallo e arancione #covid -