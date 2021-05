VALORANT si aggiorna

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Caratteristiche principali di Replicazione“Stesse regole della modalità non competitiva, con la differenza che tutti i giocatori della stessa squadra hanno lo stesso agente. Crediti fissi per round, vince la squadra che si aggiudica per prima 5 round.” L’obiettivo di questa modalità è quello di rimpinguare la nostra offerta di modalità più leggere. Speriamo anche di offrire

Come vi avevamo fatto sapere qualche giorno fa,sioggi 27 aprile con l'atto III episodio 2 e la patch 2.08 che porta diverse novità all'interno dell'FPS di Riot Games . Per l'occasione è stato pubblicato anche un gameplay trailer,...Ci siamo: è il giorno in cui l'Atto III dell'Episodio 2 farà la sua comparsa su(è atteso per il pomeriggio) con un bel carico di novità. Abbiamo avuto l'opportunità di ...marcia e si...Lo sviluppatore Riot Games ha svelato la nuova modalità di gioco di Valorant chiamata Replication, che segue le stesse regole di Unrated ma con una limitazione importante: tutti i membri di una squadr ...NVIDIA annuncia le nuove GPU Mobile RTX 3050 e 3050 Ti, con il chiaro scopo di portare ray tracing, DLSS e altro ad un pubblico di gamer più ampio.