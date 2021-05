TUTTI PER UMA: di Susy Laude dal 2 giugno al cinema (Di mercoledì 12 maggio 2021) Commedia family con un’anima da fiaba contemporanea, TUTTI per Uma segna il debutto alla regia cinematografica di Susy Laude, regista teatrale e attrice di film come Il giorno + bello, Beata ignoranza e Se mi vuoi bene. Di cosa parla “TUTTI per Uma” Al centro della storia, una stramba famiglia tutta al maschile, composta da Antonio Catania, Lillo Petrolo, Pietro Sermonti e Dino Abbrescia, con i piccoli Gabriele Ansanelli e Valerio Bartocci. A portare un po’ di scompiglio nelle loro vite irromperà la misteriosa Uma, interpretata dall’attrice austriaca Laura Bilgeri (The recall, The last problem), protagonista femminile del film insieme a Carolina Rey. Sinossi I Ferliga sono una famiglia di viticoltori tutta al maschile, composta da Nonno Attila (Antonio Catania), padre padrone all’antica, il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021) Commedia family con un’anima da fiaba contemporanea,per Uma segna il debutto alla regiatografica di, regista teatrale e attrice di film come Il giorno + bello, Beata ignoranza e Se mi vuoi bene. Di cosa parla “per Uma” Al centro della storia, una stramba famiglia tutta al maschile, composta da Antonio Catania, Lillo Petrolo, Pietro Sermonti e Dino Abbrescia, con i piccoli Gabriele Ansanelli e Valerio Bartocci. A portare un po’ di scompiglio nelle loro vite irromperà la misteriosa Uma, interpretata dall’attrice austriaca Laura Bilgeri (The recall, The last problem), protagonista femminile del film insieme a Carolina Rey. Sinossi I Ferliga sono una famiglia di viticoltori tutta al maschile, composta da Nonno Attila (Antonio Catania), padre padrone all’antica, il ...

