Prestiti sottoscritti a nome di anziani ignari. In manette tre pregiudicati (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Polizia di Stato di Taranto arresta tre pregiudicati per truffa, riciclaggio, documenti falsi con una movimentazione di centinaia di migliaia di euro ai danni di Istituti di Credito, Società finanziarie e persone anziane. Due dei tre soggetti (un 72enne ed un 61enne) sono ritenuti i promotori e gli organizzatori della suddetta associazione, mentre il 74enne, terzo componente, è ritenuto partecipe dell’organizzazione criminale.Risultano indagati anche la moglie del 61enne ed un altro tarantino di 57 anni.Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile, hanno preso avvio dalla denuncia di due episodi di truffa posti in essere ai danni di società finanziarie e di anziane persone che avevano già maturato il diritto alla pensione.Le anziane vittime avevano notato i conti di cui erano intestatari svuotarsi delle somme di denaro relative, spesso, a cessioni ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Polizia di Stato di Taranto arresta treper truffa, riciclaggio, documenti falsi con una movimentazione di centinaia di migliaia di euro ai danni di Istituti di Credito, Società finanziarie e persone anziane. Due dei tre soggetti (un 72enne ed un 61enne) sono ritenuti i promotori e gli organizzatori della suddetta associazione, mentre il 74enne, terzo componente, è ritenuto partecipe dell’organizzazione criminale.Risultano indagati anche la moglie del 61enne ed un altro tarantino di 57 anni.Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile, hanno preso avvio dalla denuncia di due episodi di truffa posti in essere ai danni di società finanziarie e di anziane persone che avevano già maturato il diritto alla pensione.Le anziane vittime avevano notato i conti di cui erano intestatari svuotarsi delle somme di denaro relative, spesso, a cessioni ...

Advertising

elenaricci1491 : La Polizia di Stato di Taranto arresta tre pregiudicati per truffa, riciclaggio, documenti falsi con una movimentaz… - TarantiniTime : La Polizia di Stato di Taranto arresta tre pregiudicati per truffa, riciclaggio, documenti falsi con una movimentaz… - MinaA8I96793095 : RT @OrtigiaP: Solo l'Italia e la Grecia hanno chiesto tutti gli aiuti che il Recovery Fund consente. In attesa che tutti i Paesi lo, ratifi… - miriamcancelli1 : RT @OrtigiaP: Solo l'Italia e la Grecia hanno chiesto tutti gli aiuti che il Recovery Fund consente. In attesa che tutti i Paesi lo, ratifi… - Rosy46044624 : RT @OrtigiaP: Solo l'Italia e la Grecia hanno chiesto tutti gli aiuti che il Recovery Fund consente. In attesa che tutti i Paesi lo, ratifi… -