Pagelle Atalanta Benevento | TOP e FLOP del match VOTI

Advertising

sportli26181512 : Atalanta, le pagelle di CM: Malinovskyi è un killer d’area, Muriel fa 22!: Atalanta-Benevento 2-0 Gollini 6:...… - MondoPrimavera : #EmpoliAtalanta, le pagelle degli azzurri ??? - MondoPrimavera : #EmpoliAtalanta, le pagelle ?? dei nerazzurri ??? - IlPirlaestro : RT @_Releo: Le pagelle di Ronaldo contro: Atalanta Milan (andata) Napoli (andata) Inter - ArjelFCIM : RT @_Releo: Le pagelle di Ronaldo contro: Atalanta Milan (andata) Napoli (andata) Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Atalanta

Commenta per primo- Benevento 2 - 0 Gollini 6: rientra dopo la squalifica più fresco che mai, esce pronto sul cross lungo di Dabo. In anticipo sui corner ospiti, non si fa impressionare da Barba. Hateboer 6: ...CAGLIARI - FIORENTINA 0 - 0 ( Highlights -) CAGLIARI (4 - 4 - 1 - 1): Cragno; Zappa (46' Carboni), Ceppitelli, Godin, Lykogiannis (86'...salvezza dopo il ko del Benevento contro l'. ...Atalanta-Benevento 2-0 Gollini 6: rientra dopo la squalifica più fresco che mai, esce pronto sul cross lungo di Dabo. In anticipo sui corner ospiti, non ...Come a ogni match, CalcioAtalanta vi offre l’opportunità di assegnare un voto a ciascun giocatore sceso in campo Pur senza incantare, l’Atalanta supera per 2-0 un modesto Benevento grazie a una rete p ...