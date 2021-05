Isola, la gaffe di Ilary Blasi con i naufraghi mette a rischio tutto (Di mercoledì 12 maggio 2021) La gaffe di Ilary Blasi con i naufraghi potrebbe cambiare tutto. Nell’ultima puntata dello show infatti la conduttrice ha rivelato, senza volerlo, la presenza di Playa Imboscadissima, la spiaggia in cui approdano i naufraghi che vengono eliminati e che potrebbero tornare in gioco. Per qualche settimana la spiaggia segreta ha ospitato Beatrice Marchetti, la modella che, dopo l’eliminazione, ha dimostrato grande forza e coraggio. Nel corso dell’ultima puntata Playa Imboscadissima ha accolto anche un’altra concorrente, Francesca Lodo, che, dopo lo scontro con Andrea Cerioli, ha abbandonato la Palapa, perdendo al televoto. I naufraghi non sono a conoscenza dell’esistenza della spiaggia e sono convinti che, dopo l’eliminazione, l’unica opzione sia quella di tornare in ... Leggi su dilei (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ladicon ipotrebbe cambiare. Nell’ultima puntata dello show infatti la conduttrice ha rivelato, senza volerlo, la presenza di Playa Imboscadissima, la spiaggia in cui approdano iche vengono eliminati e che potrebbero tornare in gioco. Per qualche settimana la spiaggia segreta ha ospitato Beatrice Marchetti, la modella che, dopo l’eliminazione, ha dimostrato grande forza e coraggio. Nel corso dell’ultima puntata Playa Imboscadissima ha accolto anche un’altra concorrente, Francesca Lodo, che, dopo lo scontro con Andrea Cerioli, ha abbandonato la Palapa, perdendo al televoto. Inon sono a conoscenza dell’esistenza della spiaggia e sono convinti che, dopo l’eliminazione, l’unica opzione sia quella di tornare in ...

