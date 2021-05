David: com’è possibile che Zalone abbia battuto Laura Pausini? (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una delle più note artiste italiane note a livello mondiale e la più prolifica autrice della storia della musica sono state battute da “Immigrato” di Zalone Durante la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2021, ci sono state tante sorprese: una su tutte, sicuramente è stata la vittoria nella categoria Miglior Canzone Originale che ha visto il trionfo di Checco Zalone con la sua “Immigrato“. Infatti, sbalorditivo ma vero, Laura Pausini, la pluripremiata artista italiana nominata ai Premi Oscar 2021, si è vista sfilare il prestigioso David di Donatello davanti agli occhi. L’apertura della serata è stata affidata alla Pausini che ha interpretato, dal Teatro dell’Opera di Roma, una versione esclusiva del brano “Io sì (Seen)” nominato nella categoria ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una delle più note artiste italiane note a livello mondiale e la più prolifica autrice della storia della musica sono state battute da “Immigrato” diDurante la cerimonia di premiazione deidi Donatello 2021, ci sono state tante sorprese: una su tutte, sicuramente è stata la vittoria nella categoria Miglior Canzone Originale che ha visto il trionfo di Checcocon la sua “Immigrato“. Infatti, sbalorditivo ma vero,, la pluripremiata artista italiana nominata ai Premi Oscar 2021, si è vista sfilare il prestigiosodi Donatello davanti agli occhi. L’apertura della serata è stata affidata allache ha interpretato, dal Teatro dell’Opera di Roma, una versione esclusiva del brano “Io sì (Seen)” nominato nella categoria ...

