All’Ospedale Betania, il progetto Combo: programma gratuito di prevenzione del virus dell’epatite C (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un’iniziativa di importante impatto sanitario e sociale, promossa dalla Direzione Sanitaria dell’Ospedale Evangelico Betania e dalla U.O. Epatologia: un progetto che consentirà ai pazienti che si recheranno presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Betania di effettuare gratuitamente lo screening per il virus da HCV (epatite C) attraverso il test rapido capillare. Il progetto “Combo – Screening HCV/Covid 19” – reso possibile dal supporto incondizionato di AbbVie – inizierà nella seconda metà di maggio e proseguirà nei mesi a seguire. Tale iniziativa testimonia, ancora una volta, l’attenzione che la Regione Campania pone al tema della prevenzione dell’epatite C e si inquadra in un contesto coerente con il Piano di eradicazione dell’HCV, sviluppato con le ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un’iniziativa di importante impatto sanitario e sociale, promossa dalla Direzione Sanitaria dell’Ospedale Evangelicoe dalla U.O. Epatologia: unche consentirà ai pazienti che si recheranno presso il Pronto Soccorso dell’Ospedaledi effettuare gratuitamente lo screening per ilda HCV (epatite C) attraverso il test rapido capillare. Il– Screening HCV/Covid 19” – reso possibile dal supporto incondizionato di AbbVie – inizierà nella seconda metà di maggio e proseguirà nei mesi a seguire. Tale iniziativa testimonia, ancora una volta, l’attenzione che la Regione Campania pone al tema dellaC e si inquadra in un contesto coerente con il Piano di eradicazione dell’HCV, sviluppato con le ...

