Villa Fiorita in via Torrevecchia: in corso un'operazione di censimento nello stabile occupato (Di martedì 11 maggio 2021) In corso un'operazione di censimento in uno stabile occupato alla periferia di Roma. Si tratta dell'ex clinica Villa Fiorita in via di Torrevecchia. Sul posto le forze dell'ordine e la polizia locale. L'edificio dovrebbe essere occupato da circa 80 famiglie principalmente nord africane e sudamericane. Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, in passato gli occupanti avrebbero opposto resistenza al censimento da parte della polizia locale.

