Santini di Cutolo in occasione del trigesimo: "I camorristi devono essere disprezzati"

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – Un video su Tik Tok sta spopolando in queste ore sul web. Le immagini durano solo 6 secondi ma fanno molto parlare di sé a causa del contenuto. Si vede infatti la mano di un uomo con un santino in mano del boss Raffaele Cutolo.

La lotta alla criminalità deve partire dal basso, non si può pensare di smantellare il sistema criminale puntando soltanto i vertici camorristici. Per sconfiggere la camorra, occorre anche smantellare la propaganda criminale la quale traverso la celebrazione di boss, affiliati e delinquenti con altarini, edicole votive, murales, targhe, scritte sui muri, video celebrativi ed account commemorativi sui social fornisce terreno fertile alla proliferazione di mentalità ed azioni criminali di stampo ed ideologie camorristiche.

Queste le parole del Consigliere Regionale ...

