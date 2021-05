Ma CR7 deve restare? Mauro: 'Cambi squadra'. Amoruso: 'Ancora decisivo' (Di martedì 11 maggio 2021) Voci a confronto, opinioni difformi. La permanenza di Ronaldo alla Juve fa discutere, tanto i tifosi quanto addetti ai lavori ed ex bianconeri. Posto che il portoghese è legato alla Juve da un altro ... Leggi su gazzetta (Di martedì 11 maggio 2021) Voci a confronto, opinioni difformi. La permanenza di Ronaldo alla Juve fa discutere, tanto i tifosi quanto addetti ai lavori ed ex bianconeri. Posto che il portoghese è legato alla Juve da un altro ...

Advertising

GEKO95307669 : @MinolloO Pirlo è entrato in un covo di serpi a cominciare da quello schifoso di CR7 che ha paura anche di spettina… - Bigli89 : RT @antoruotolo: Un'annata storta può capitare a chiunque, l'importante è non gettare al vento quanto di buono fatto quest'anno. La squadra… - giannialoi : @claudia__ccld7 @Francalidia4 Vedi io ammiro CR7 spero possa giocare ancora nella Juve ma scusa se mi ripeto l' INT… - Dompa72 : @LKinoshi In questo momento la Dirigenza deve prima decidere cosa fare con CR7, se resta lui meglio tenere Pirlo, n… - _Alexx_14 : @Silvia_Mio86 Deve essere demoralizzante per un attaccante vedere in campo un morto che cammina che prende 10 volte… -