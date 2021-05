Filippo Ganna in Maglia Rosa cerca secondi per continuare a sognare: oggi quarta tappa (Di martedì 11 maggio 2021) oggi quarta tappa del Giro d'Italia, partenza da Piacenza con arrivo a Sestola. Previsti 187 Km per la giornata di oggi con la Maglia Rosa sempre sulle spalle di Filippo Ganna, pronto a dare battaglia ... Leggi su globalist (Di martedì 11 maggio 2021)del Giro d'Italia, partenza da Piacenza con arrivo a Sestola. Previsti 187 Km per la giornata dicon lasempre sulle spalle di, pronto a dare battaglia ...

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Ganna Filippo Ganna in Maglia Rosa cerca secondi per continuare a sognare: oggi quarta tappa Oggi quarta tappa del Giro d'Italia, partenza da Piacenza con arrivo a Sestola. Previsti 187 Km per la giornata di oggi con la maglia Rosa sempre sulle spalle di Filippo Ganna, pronto a dare battaglia a tutti i suoi avversarsi per continuare a credere nell'impresa. In classifica, nelle prime 10 posizioni, troviamo 4 italiani in 32 secondi, Moscon, Bettiol e ...

Filippo Ganna in Maglia Rosa cerca secondi per continuare a sognare: oggi quarta tappa Dopo la bellissima cronometro della prima tappa, Filippo Ganna non si è più tolto la Maglia Rosa. Ora il ciclista italiano cerca l’impresa di mettere più spazio possibile tra se e gli avversari.

