De Zerbi | ' Il Sassuolo vuole il settimo posto'

(Di martedì 11 maggio 2021)- "Ilè completo, non so se sia meno bello di altri tempi perché siamo stati belli spesso. Mancava però sempre qualcosa: tra giovane età, qualche errore mio, la mancanza d'esperienza.

Lo ha dichiarato il tecnico del, Roberto De, in vista del prossimo impegno di campionato, contro la Juventus : "Questa squadra vuole arrivare settima, quando la motivazioni è al ...Roberto Deha parlato alla vigilia della gara contro la Juventus: ecco le dichiarazioni del tecnico delRoberto Deha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il. Le sue parole....La 36a giornata di Serie A è ormai alle porte. Si torna in campo già oggi alle 20.45 con Napoli-Udinese; il turno infrasettimanale di campionato terminerà poi giovedì alle 20.45 con Crotone-Verona. Di ...Un finale di stagione deludente con la Champions ormai lontana: duro attacco del giornalista alla dirigenza della Juventus.