Cena con delitto 2: Edward Norton tra i protagonisti (Di martedì 11 maggio 2021) Edward Norton farà parte del cast di Cena con delitto 2, l'atteso sequel che verrà diretto da Rian Johnson e prodotto da Netflix. Il cast di Cena con delitto 2 continua ad arricchirsi con nuove star: Edward Norton farà infatti parte degli interpreti del sequel che verrà diretto da Rian Johnson. Le riprese del primo dei due nuovi lungometraggi che verranno prodotti per Netflix dovrebbero svolgersi in Grecia durante l'estate. Attualmente i dettagli riguardanti il secondo capitolo delle indagini del detective interpretato in Cena con delitto - Knives Out da Daniel Craig non sono stati svelati. Edward Norton, star di film come Birdman e Motherless Brooklyn, affiancherà quindi la star ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 maggio 2021)farà parte del cast dicon2, l'atteso sequel che verrà diretto da Rian Johnson e prodotto da Netflix. Il cast dicon2 continua ad arricchirsi con nuove star:farà infatti parte degli interpreti del sequel che verrà diretto da Rian Johnson. Le riprese del primo dei due nuovi lungometraggi che verranno prodotti per Netflix dovrebbero svolgersi in Grecia durante l'estate. Attualmente i dettagli riguardanti il secondo capitolo delle indagini del detective interpretato incon- Knives Out da Daniel Craig non sono stati svelati., star di film come Birdman e Motherless Brooklyn, affiancherà quindi la star ...

