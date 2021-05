Zona gialla oggi in Italia: prove tecniche di ripartenza (Di lunedì 10 maggio 2021) Tre regioni in arancione e tutte le altre, comprese le province autonome di Trento e Bolzano, in giallo . La nuova Italia a colori, da lunedì 10 maggio , non ha regioni rosse e nemmeno bianche. In ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 10 maggio 2021) Tre regioni in arancione e tutte le altre, comprese le province autonome di Trento e Bolzano, in giallo . La nuovaa colori, da lunedì 10 maggio , non ha regioni rosse e nemmeno bianche. In ...

Advertising

RaiNews : Dl #Covid, no dell'aula del #Senato all'estensione del #coprifuoco alle 24 in zona gialla e bianca - francescoromioo : buongiorno, primo giorno di zona gialla, vado a prendere uno Spritz al bar prima di entrare a scuola - Mibavi1 : No, non è per ragioni politiche? Trovate le differenze. Puglia zona gialla. Sardegna arancione. Contagi? Sardegna 1… - infoitinterno : Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: quasi tutta Italia in zona gialla, Ue non rinnova contratto con AstraZen… - antocoppola60 : RT @2018Asiax: Finalmente .. zona gialla -