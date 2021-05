Windows 10 | update KB5001391 schermata blu ed errore “BAD_POOL_CALLER” Microsoft rilascia Fix

(Di lunedì 10 maggio 2021) A pochi giorni dal rilascio del10 May 2021, ecco arrivare i primi problemi legati a bug. Stando a quanto riportato daLatest, l’ultimo aggiornamento del sistema operativo di, nome in codice, era afflitto da un bug che causava la famosissimablu accompagnata dal codice“BAD POOL CALLER”. Il problema sembra fosse legato ad alcuni driver relativi alla tecnologia Intel Rapid Storage e, secondo le informazioni diffuse, affliggeva un numero ridotto di dispositivi. L’unico modo per evitare il riavvio continuo era disinstallare l’. Il bug si manifestava per i computer con i driver Intel RST (Rapid Storage Technology). Il fix è stato incluso nella build 19043.964. La distribuzione ...

