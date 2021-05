Uomini e donne, Samantha sceglie Alessio: ‘Mi hai fatto sentire una principessa’ (Di lunedì 10 maggio 2021) A Uomini e donne è tempo di scelte. Oggi su Canale 5 è andata in onda quella di Samantha Curcio che, emozionatissima, ha deciso di continuare il suo percorso al di fuori del programma con Alessio Cennicola. Per l’altro pretendente Bohdan, un pomeriggio da dimenticare, viste le dure parole che gli ha riservato Samantha. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. U&D, dichiarazione d’amore di Samantha ad Alessio Samantha Curcio si è lasciata andare alle emozioni e, in occasione della scelta, ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore ad Alessio Cennicola. Ecco le sue parole: Devo avere il coraggio di fare la mia prima vera dichiarazione d’amore a un uomo. Non sai quanto è difficile. Se il primo uomo che mi ha ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 10 maggio 2021) Aè tempo di scelte. Oggi su Canale 5 è andata in onda quella diCurcio che, emozionatissima, ha deciso di continuare il suo percorso al di fuori del programma conCennicola. Per l’altro pretendente Bohdan, un pomeriggio da dimenticare, viste le dure parole che gli ha riservato. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. U&D, dichiarazione d’amore diadCurcio si è lasciata andare alle emozioni e, in occasione della scelta, hauna vera e propria dichiarazione d’amore adCennicola. Ecco le sue parole: Devo avere il coraggio di fare la mia prima vera dichiarazione d’amore a un uomo. Non sai quanto è difficile. Se il primo uomo che mi ha ...

Advertising

elenabonetti : Il giudice Rosario Angelo Livatino è beato. Lui che ha insegnato ad essere testimoni credibili e ad amare la giusti… - MatteoRichetti : Oggi ricordiamo #AldoMoro e tutte le vittime del #terrorismo, donne e uomini morti per i propri ideali che hanno la… - sbonaccini : Spesso lontani dai riflettori e dietro le quinte, lavorano duramente ogni giorno per le nostre comunità. Oggi è la… - Ecuba_00 : RT @robertosaviano: Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge che… - tuttopuntotv : Uomini e donne, Samantha sceglie Alessio: ‘Mi hai fatto sentire una principessa’ -