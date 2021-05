Ue | aggiornate norme controlli export uso duale prodotti e tecnologie - 2

Advertising

skyeltonblues : Da decenni le macchine per le fabbriche sono costruite con stringenti e aggiornate norme di sicurezza che rendono i… - franser_real : Le regole per viaggiare dall'Italia all'estero -

Ultime Notizie dalla rete : aggiornate norme

Borsa Italiana

Introducendo obblighi di 'dovuta diligenza' per i produttori, le nuove, indica il Consiglio, conferiscono inoltre alle imprese un ruolo importante nel contrastare i rischi posti dai prodotti a ...Per applicazioni sia civili sia militari . La Ue ha aggiornato la legislazione sui controlli delle esportazioni applicabili a prodotti e tecnologie sensibili a duplice uso, quali gli strumenti di ...INPS, ci continuano ad arrivare gli aggiornamenti da parte dell'Istituto sui prossimi pagamenti di NASpI, REm, RdC, Bonus Bebè, Social Card, Bonus IRPEF.Mercoledì, 5 maggio, la Commissione ha aggiornato la strategia industriale dell'UE per tenere pienamente conto delle nuove circostanze dettate dalla crisi COVID-19 nella sua ambizione industriale e co ...