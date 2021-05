«La prima carezza alla mia nipotina è stato uno di quei momenti che rimettono tutto in prospettiva e ti ricordano che cosa è veramente importante nella vita»

(Di lunedì 10 maggio 2021) Chi è Ursula von der Leyen guarda le foto Uno scatto inedito, più intimo e personale, lontano dalle immagini ufficiali in cui spesso viene ritratta: è Ursula von der Leyen in versione nonna. La presidente della Commissione europea è diventata nonna per lavolta. E ha voluto condividere sui social l’emozione e la gioia del primo abbraccio. X Leggi anche › Ursula von der Leyen si è vaccinata contro il Covid. E promette: «Le vaccinazioni aumenteranno» ...

Advertising

TopiniTattici : Oggi x me è stato1giorno duro.Sono nata madre e mai stata figlia.Nn so cosa voglia dire avere qualcuno che ti prepa… - Teresa01734956 : Si deve tutto ad una madre. Si deve la vita, il rispetto e l'amore fin dalla prima carezza del mattino all'ultimo… - fenice147 : RT @Giusy2808972: Mavi hai regalato a Sancar la prima carezza al suo cuore sofferente KalbimizdeMavSanMel #EnginAkyürek #TubaBüyüküstün… - Nora49137401 : RT @Giusy2808972: Mavi hai regalato a Sancar la prima carezza al suo cuore sofferente KalbimizdeMavSanMel #EnginAkyürek #TubaBüyüküstün… - marinella_pira : RT @Giusy2808972: Mavi hai regalato a Sancar la prima carezza al suo cuore sofferente KalbimizdeMavSanMel #EnginAkyürek #TubaBüyüküstün… -

Ultime Notizie dalla rete : prima carezza

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Un gesto tenero, unaper continuare a far sentire la propria presenza a quelle che lui ... "Laa ricevere le rose, il 26 gennaio " racconta Federica " è stata Maria Vittoria . Undici ...Von der Leyen tenera nonna: "alla mia nipotina mi ha ricordato cosa conta nella ...“Fino a non molto tempo fa l’ambiente era una questione periferica per l’UE. Ora è centrale. I giovani ci danno la speranza e la responsabilità di costruire un mondo migliore. Un mese fa sono diventat ...Poggio Cennina (Arezzo) - L’amore infinito di un padre che resta anche oltre il buio e il silenzio della morte: a ogni compleanno un mazzo di rose rosse e un biglietto per le adorate figlie che il des ...