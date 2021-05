Inter, Zhang deve tagliare: i giocatori dicono no. Conte riflette (Di lunedì 10 maggio 2021) Steven Zhang , accompagnato dagli ad Marotta e Antonello , oggi sarà alla Pinetina per parlare con la squadra del taglio di un paio di mensilità, una mossa indispensabile per un'Inter alle prese con ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 10 maggio 2021) Steven, accompagnato dagli ad Marotta e Antonello , oggi sarà alla Pinetina per parlare con la squadra del taglio di un paio di mensilità, una mossa indispensabile per un'alle prese con ...

Inter, incontro tra società e squadra: su Conte chiederanno... 1 Dopo quelli dei giorni scorsi coi dirigenti, in casa Inter in queste ore ci saranno gli incontri tra società e giocatori . Come scrive La Gazzetta dello ...dei costi deciso dalla famiglia Zhang, ...

Inter, Zhang taglia gli stipendi: malumore tra i giocatori Calcio News 24 Inter, arriva la decisione della società sui premi scudetto Inter, archiviata la vittoria del campionato l'attenzione si è spostata sulle vicende economiche della società, ed in particolare ...

Inter, la pista De Paul non è semplice: l'Udinese alza il prezzo e vorrebbe 50 milioni L'Inter continua a far parlare di sé. Tra festeggiamenti, cori e bottiglie di champagne, tutta la squadra e la dirigenza hanno festeggiato uno scudetto che mancava da ben 11 anni. Un successo arrivato ...

