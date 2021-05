UFFICIALE – Il Napoli andrà in ritiro a Dimaro: svelate le date (Di domenica 9 maggio 2021) La SSC Napoli ha annunciato le date del ritiro della squadra, che avverrà a Dimaro. Come ogni anno il Napoli ha scelto la destinazione del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 9 maggio 2021) La SSCha annunciato ledeldella squadra, che avverrà a. Come ogni anno ilha scelto la destinazione del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Il Napoli sarà in ritiro a Dimaro Folgarida dal 15 al 25 lu… - cn1926it : UFFICIALE – Il #Napoli svolgerà il #ritiro a #DimaroFolgarida dal 15 al 25 luglio - neifatti : E’ ufficiale, il ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida dal 15 al 25 luglio - gilnar76 : UFFICIALE – #Napoli in r ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - gilnar76 : UFFICIALE – #Napoli in r ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… -