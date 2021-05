Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di domenica 9 maggio 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. Risultati Serie A in tempo reale, la classifica aggiornata e i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. Pos Squadra Punti 1 Inter 85 2 Napoli 70 3 Atalanta 70 4 Juventus* 69 5 Milan* 69 6 Lazio* 64 7 Sassuolo 56 8 Roma* 55 9 Sampdoria 45 10 Hellas Verona 43 11 Udinese 42 12 Bologna 40 13 Fiorentina 38 14 Genoa 36 15 Torino* 35 16 Spezia 34 17 Cagliari 33 18 Benevento 32 19 Parma 21 20 Crotone* 18 *una partita in meno Verdetti Inter campione d’Italia Qualificate in Champions League: Inter Retrocesse: Crotone, ... Leggi su newsmondo (Di domenica 9 maggio 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. RisultatiA in, lae i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco ladiA TIMin. Pos Squadra Punti 1 Inter 85 2 Napoli 70 3 Atalanta 70 4 Juventus* 69 5 Milan* 69 6 Lazio* 64 7 Sassuolo 56 8 Roma* 55 9 Sampdoria 45 10 Hellas Verona 43 11 Udinese 42 12 Bologna 40 13 Fiorentina 38 14 Genoa 36 15 Torino* 35 16 Spezia 34 17 Cagliari 33 18 Benevento 32 19 Parma 21 20 Crotone* 18 *una partita in meno Verdetti Inter campione d’Italia Qualificate in Champions League: Inter Retrocesse: Crotone, ...

Advertising

SerieA : La classifica dopo l'ultimo match di questa 34ª giornata #SerieATIM ?????? #WeAreCalcio - forumJuventus : La Stampa: 'Ronaldo, record vicino: una tripletta speciale nel nome della Juve. Ha vinto la classifica in Premier e… - calciofemita : ? @SassuoloUS – Pink Bari 1-0 che vale il terzo posto matematico in classifica! ???? - CFPITALIA : Classifica Aggiornata: Serie A Serie B Serie C Serie D - CFPITALIA : Classifica Aggiornata Serie A Serie B Serie C Serie D -