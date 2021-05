Livatino: Bindi, ‘sua beatificazione segno di speranza per chi crede in giustizia’ (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “La beatificazione del giudice Rosario Livatino è un segno di speranza per tutti gli italiani che credono nella giustizia”. Lo afferma l’ex parlamentare del Pd e presidente della commissione Antimafia, Rosy Bindi. “Tutto nell’esperienza umana del giovane Livatino -aggiunge- parla di un impegno coerente, infaticabile e rigoroso nel perseguimento della verità e della giustizia. Impegno sorretto dalla sua fede, limpida e profonda, testimoniata nella sua vocazione di magistrato incorruttibile e di esemplare servitore della Costituzione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Ladel giudice Rosarioè undiper tutti gli italiani che credono nella giustizia”. Lo afferma l’ex parlamentare del Pd e presidente della commissione Antimafia, Rosy. “Tutto nell’esperienza umana del giovane-aggiunge- parla di un impegno coerente, infaticabile e rigoroso nel perseguimento della verità e della giustizia. Impegno sorretto dalla sua fede, limpida e profonda, testimoniata nella sua vocazione di magistrato incorruttibile e di esemplare servitore della Costituzione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Psicovirginio : Nasce in Vaticano il Gruppo di lavoro sulla “scomunica alle #mafie'. Della commissione, creata nel Dicastero per lo… - TV7Benevento : Livatino: Bindi, 'sua beatificazione segno di speranza per chi crede in giustizia'... -