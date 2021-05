Highlights e gol Juventus-Milan 0-3: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 9 maggio 2021) Il VIDEO degli Highlights e dei gol di Juventus-Milan, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. All’Allianz Stadium i ragazzi di Stefano Pioli giocano una grandissima partita e schiantano i bianconeri grazie alle reti di Brahim Diaz, Rebic e Tomori. Nel mentre anche un calcio di rigore parato da Szczezny su Frank Kessie. Adesso per i bianconeri la corsa Champions si fa durissima. LE PAGELLE LE COMBINAZIONI: IL Milan A SEI PUNTI DALLA CHAMPIONS 0-1 BRAHIM DIAZ 0-2 REBIC 0-3 TOMORI SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Ildeglie dei gol di, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di. All’Allianz Stadium i ragazzi di Stefano Pioli giocano una grandissima partita e schiantano i bianconeri grazie alle reti di Brahim Diaz, Rebic e Tomori. Nel mentre anche un calcio di rigore parato da Szczezny su Frank Kessie. Adesso per i bianconeri la corsa Champions si fa durissima. LE PAGELLE LE COMBINAZIONI: ILA SEI PUNTI DALLA CHAMPIONS 0-1 BRAHIM DIAZ 0-2 REBIC 0-3 TOMORI SportFace.

