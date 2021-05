Daydreamer, trame dal 10 al 14 maggio: Ayca corteggia Can (Di domenica 9 maggio 2021) trame Daydreamer dal 10 al 14 maggio 2021 con una new entry che farà andare su tutte le furie Sanem. L'obiettivo di Ayca è Can: riuscirà a conquistarlo? Selim passa all'azione Daydreamer in Turchia è molto avanti come ci suggeriscono gli spoiler, mentre qui in Italia siamo ancora alle prese con la perdita della memoria di Can. Nelle nuove puntate Daydreamer dal 10 al 14 maggio 2021 ci saranno non pochi colpi di scena che riguarderanno anche la gelosia della ragazza! Siamo rimasti con il complotto di Emre che in questi giorni farà di tutto per convincere Cengiz - tramite l'aiuto di Muzaffer - nel lasciare la casa dei genitori di Leyla: in cambio l'uomo gli offre non pochi benefici all'interno dell'agenzia. Nel frattempo Aziz lascia la sua compagna e parte per ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 9 maggio 2021)dal 10 al 142021 con una new entry che farà andare su tutte le furie Sanem. L'obiettivo diè Can: riuscirà a conquistarlo? Selim passa all'azionein Turchia è molto avanti come ci suggeriscono gli spoiler, mentre qui in Italia siamo ancora alle prese con la perdita della memoria di Can. Nelle nuove puntatedal 10 al 142021 ci saranno non pochi colpi di scena che riguarderanno anche la gelosia della ragazza! Siamo rimasti con il complotto di Emre che in questi giorni farà di tutto per convincere Cengiz - tramite l'aiuto di Muzaffer - nel lasciare la casa dei genitori di Leyla: in cambio l'uomo gli offre non pochi benefici all'interno dell'agenzia. Nel frattempo Aziz lascia la sua compagna e parte per ...

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer trame "Daydreamer - Le ali del sogno", le trame dal 10 al 14 maggio 2021 Redazione Sorrisi Telenovela Daydreamer - Le Ali Del Sogno Stagione 1 - Episodio 36 16:45 domani oggi in onda 07 May Le trame di "Daydreamer - Le ali del sogno", la soap turca in onda su Canale 5 da lunedì 10 a venerdì 14 maggio alle 16.45. Lunedì 10 maggio Emre conta sull'appoggio di Muzaffer per spingere Cengiz a ...

'Daydreamer', le anticipazioni: una campagna troppo difficile Enrico Casarini ? Tutte le trame e le anticipazioni di "Daydreamer" La campagna che dovrebbe rilanciare l'agenzia FH e aiutare Can (Can Yaman) a ritrovare la memoria e l'amore per Sanem (Demet Özdemir), si rivela un pasticcio. ...

“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dal 10 al 14 maggio 2021 Tv Sorrisi e Canzoni DayDreamer, trama 12 maggio: Can fa visita a Sanem e la sorprende con un fiore Nella puntata di DayDreamer in onda mercoledì 12 maggio su Canale 5, Sanem riuscirà a trovare la persona che ha tutti i requisiti necessari per interpretare Arthur Capello. Intanto lei e Can saranno s ...

Daydreamer domenica 9 maggio: trama e anticipazioni su La5 Daydreamer domenica 9 maggio, domani su La5. Ecco la trama e le anticipazioni delle repliche di Daydreamer Le ali del sogno con Can e Sanem, ...

