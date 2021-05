Spezia-Napoli termina 1-4: azzurri momentaneamente secondi (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSpezia-Napoli è terminata 1-4. Gli azzurri quindi si accomodano al secondo posto in attesa delle gare di Juventus, Milan e Atalanta. Una vittoria convincente che risolleva il morale della squadra dopo domenica scorsa. Importante vittoria in ottica Champions per il Napoli di Gennaro Gattuso che va a vincere 4-1 in casa dello Spezia nell’anticipo della 35esima giornata portandosi momentaneamente in seconda posizione in classifica. Al Picco gli azzurri partono subito forte, al 15? Di Lorenzo va sulla destra e la mette al centro per Zielinski che dall’area piccola supera Provedel, al 23? ripartenza del Napoli con Zielinski che serve in verticale Osimhen che brucia in velocità due difensori, entra in area e fredda ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutita 1-4. Gliquindi si accomodano al secondo posto in attesa delle gare di Juventus, Milan e Atalanta. Una vittoria convincente che risolleva il morale della squadra dopo domenica scorsa. Importante vittoria in ottica Champions per ildi Gennaro Gattuso che va a vincere 4-1 in casa dellonell’anticipo della 35esima giornata portandosiin seconda posizione in classifica. Al Picco glipartono subito forte, al 15? Di Lorenzo va sulla destra e la mette al centro per Zielinski che dall’area piccola supera Provedel, al 23? ripartenza delcon Zielinski che serve in verticale Osimhen che brucia in velocità due difensori, entra in area e fredda ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #SpeziaNapoli ?? - ZZiliani : Segna come un attaccante, serve assist e gioca cento palloni a partita: difficile trovare un centrocampista più for… - MassimoCaputi : #Osimhen uomo partita, ma soprattutto in crescita per rendimento e qualità. Dopo il mezzo passo falso con il Caglia… - AleCat_91 : SPEZIA - NAPOLI 1-4: CHISTO NAPOLIERE REALIZZATO! - Salvato95551627 : RT @cmdotcom: Il #Napoli domina e piazza il primo scatto #Champions: 4-1 con lo #Spezia. Osimhen show #SpeziaNapoli -