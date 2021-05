Sospendere i brevetti per i vaccini è una scelta contro l’Europa (Di sabato 8 maggio 2021) Mercoledì scorso, quando Katharine Tai, responsabile per il commercio estero nel governo Biden, ha reso noto che gli USA sono pronti a discutere nella sede della WTO la proposta di Sospendere i brevetti dei vaccini anti-Covid, vi sono stati subito molti consensi, oltre alla prevedibile opposizione delle aziende farmaceutiche. Per comprendere le prospettive di successo di questa proposta, è importante fare chiarezza su tre punti: non si tratta d’una revoca dei brevetti; il sostegno degli USA è cruciale, ma non è sufficiente; è una decisione che presenta vantaggi, ma non è priva di rischi. Innanzitutto, non si tratta d’una revoca dei brevetti concernenti i vaccini, bensì d’una sospensione. La proposta che è stata presentata dall’India e dal Sudafrica il 2 ottobre dell’anno scorso ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 maggio 2021) Mercoledì scorso, quando Katharine Tai, responsabile per il commercio estero nel governo Biden, ha reso noto che gli USA sono pronti a discutere nella sede della WTO la proposta dideianti-Covid, vi sono stati subito molti consensi, oltre alla prevedibile opposizione delle aziende farmaceutiche. Per comprendere le prospettive di successo di questa proposta, è importante fare chiarezza su tre punti: non si tratta d’una revoca dei; il sostegno degli USA è cruciale, ma non è sufficiente; è una decisione che presenta vantaggi, ma non è priva di rischi. Innanzitutto, non si tratta d’una revoca deiconcernenti i, bensì d’una sospensione. La proposta che è stata presentata dall’India e dal Sudafrica il 2 ottobre dell’anno scorso ...

