Razzo cinese | ecco quando potrebbe colpire l’Italia

Si riduce ulteriormente la finestra di incertezza riguardo alla tempistica del rientro incontrollato nell'atmosfera terrestre del (Getty Images)La Protezione Civile ha diramato un'allerta in merito al rientro incontrollato nell'atmosfera del secondo stadio del Razzo cinese "Lunga marcia 5B". Tre le traiettorie che potrebbero coinvolgere l'Italia, con porzioni di 9 Regioni del centrosud che potrebbero essere investite da una pioggia di frammenti: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Di conseguenza, il Comitato Operativo della Protezione Civile, convocato dal capo Dipartimento, Fabrizio Curcio, ha raccomandato di stare al chiuso e non in luoghi aperti dal momento che "è poco probabile che i frammenti causino il crollo di edifici". Le previsioni di ...

