Nel 1886 John Pemberton brevetta la Coca Cola (Di sabato 8 maggio 2021) Nel Metropolitan Today di oggi ricordiamo la storia di uno dei prodotti più famosi al mondo. Infatti, l’8 maggio 1886 il farmacista John Pemberton presenta il brevetto della Coca-Cola, uno dei simboli più universali che esistono. Ma come è diventata la bevanda più famosa al mondo? Sapevate che nasce come rimedio per il mal di testa? Nasconde una storia curiosa. Nel 1886, mentre a New York veniva eretta la Statua della Libertà, ad Atlanta John Pemberton lavora a un tonico che avrebbe dovuto alleviare il mal di testa. Parte dal vino di Coca, ovvero vino con foglie di Coca dentro (conosciuto anche come Vino Mariani, il cui inventore era italiano), e sostituisce il vino con le noci di Cola, concentrato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 maggio 2021) Nel Metropolitan Today di oggi ricordiamo la storia di uno dei prodotti più famosi al mondo. Infatti, l’8 maggioil farmacistapresenta il brevetto della, uno dei simboli più universali che esistono. Ma come è diventata la bevanda più famosa al mondo? Sapevate che nasce come rimedio per il mal di testa? Nasconde una storia curiosa. Nel, mentre a New York veniva eretta la Statua della Libertà, ad Atlantalavora a un tonico che avrebbe dovuto alleviare il mal di testa. Parte dal vino di, ovvero vino con foglie didentro (conosciuto anche come Vino Mariani, il cui inventore era italiano), e sostituisce il vino con le noci di, concentrato ...

Advertising

Montecitorio : La prima #FestadelLavoro risale al 20 luglio 1889, congresso della Seconda Internazionale a Parigi. Questa data… - giornaledelcibo : Tutto ebbe inizio nel lontano 8 maggio 1886, il giorno in cui nacque ufficialmente la Coca-Cola Oggi, nella data… - NatashaReid95 : RT @a_saba78: Non-ancora turba il sonno della forma: c’è chi per aria attende che il suo nome faccia fiori sul crepaccio e il fiume esondi,… - adunlea : RT @a_saba78: Non-ancora turba il sonno della forma: c’è chi per aria attende che il suo nome faccia fiori sul crepaccio e il fiume esondi,… - alhanda : RT @a_saba78: Non-ancora turba il sonno della forma: c’è chi per aria attende che il suo nome faccia fiori sul crepaccio e il fiume esondi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel 1886 Museo Civico di Modena, visite su prenotazione nel fine settimana Il video web, realizzato in collaborazione con Ert, racconta come nel 1886 il Museo sia approdato nella sua attuale e definitiva collocazione nell'ex Albergo delle Arti, oggi, appunto, Palazzo dei ...

Riapre il Museo Civico di Modena. Ghirlandina visitabile anche nel week end Il video web, realizzato in collaborazione con Ert, racconta come nel 1886 il Museo sia approdato nella sua attuale e definitiva collocazione nell'ex Albergo delle Arti, oggi, appunto, Palazzo dei ...

Nel 1886 John Pemberton brevetta la Coca Cola Metropolitan Magazine Italia Riapre il Museo Civico di Modena. Ghirlandina visitabile anche nel week end Absidi del Duomo, Ghirlandina e Palazzo comunale (crediti: Fabrizio Annovi) Il Museo Civico di Modena riapre gradualmente le sale espositive, al terzo piano del Palazzo dei Musei, che durante la chius ...

Potrebbe vedere riconosciute le sue virtù eroiche già a giugno Un padre dell’Europa verso la gloria degli altari. Robert Schuman, l’ideatore della dichiarazione che il 9 maggio 1950 diede il via al progetto di Unione Europea, potrebbe vedere riconosciute le sue v ...

Il video web, realizzato in collaborazione con Ert, racconta comeil Museo sia approdato nella sua attuale e definitiva collocazione nell'ex Albergo delle Arti, oggi, appunto, Palazzo dei ...Il video web, realizzato in collaborazione con Ert, racconta comeil Museo sia approdato nella sua attuale e definitiva collocazione nell'ex Albergo delle Arti, oggi, appunto, Palazzo dei ...Absidi del Duomo, Ghirlandina e Palazzo comunale (crediti: Fabrizio Annovi) Il Museo Civico di Modena riapre gradualmente le sale espositive, al terzo piano del Palazzo dei Musei, che durante la chius ...Un padre dell’Europa verso la gloria degli altari. Robert Schuman, l’ideatore della dichiarazione che il 9 maggio 1950 diede il via al progetto di Unione Europea, potrebbe vedere riconosciute le sue v ...