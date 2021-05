E ora meno timidezza sulla giustizia (Di sabato 8 maggio 2021) La discussione sulla riforma della giustizia penale per come si è svolta in commissione ha messo in luce le differenze tra i partiti in un modo che non corrisponde affatto alla contrapposizione tra centrodestra e centrosinistra. Sul tema più rilevante, quello della prescrizione che era stata abolita persino per chi viene assolto in primo grado, si era creata nuovamente una sintonia tra Movimento 5 stelle e Lega, mentre puntavano ad apportare modifiche in senso garantista Forza Italia, Italia viva e il Partito democratico. Che rinascesse un’intesa tra partiti che si combattono a parole tutti i giorni, e proprio su una norma che rende eterni i processi, era un segnale assai preoccupante. È persino inutile spiegare come la legge stilata da Alfonso Bonafede sull’onda di una sgangherata campagna “spazzacorrotti” finisca col creare una situazione ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 maggio 2021) La discussioneriforma dellapenale per come si è svolta in commissione ha messo in luce le differenze tra i partiti in un modo che non corrisponde affatto alla contrapposizione tra centrodestra e centrosinistra. Sul tema più rilevante, quello della prescrizione che era stata abolita persino per chi viene assolto in primo grado, si era creata nuovamente una sintonia tra Movimento 5 stelle e Lega, mentre puntavano ad apportare modifiche in senso garantista Forza Italia, Italia viva e il Partito democratico. Che rinascesse un’intesa tra partiti che si combattono a parole tutti i giorni, e proprio su una norma che rende eterni i processi, era un segnale assai preoccupante. È persino inutile spiegare come la legge stilata da Alfonso Bonafede sull’onda di una sgangherata campagna “spazzacorrotti” finisca col creare una situazione ...

Advertising

fattoquotidiano : ULTIMI SONDAGGI Lega e Fratelli D'Italia sempre più vicini [Leggi] - peppeprovenzano : Gli Stati Uniti hanno annunciato che sosterranno la sospensione dei #brevetti sui vaccini #Covid. L’America ha r… - ilfoglio_it : La propaganda russa ha trovato in Italia molti megafoni, più o meno inconsapevoli per Sputnik. Eppure Brasile, Slov… - vivaglianimali : @13mari81 @ilGatt0Pardo @Irene_p2001 Vero. Negli anni 80/90 era molto usato a Roma. Ora molto meno. - oggiscrivo : @sole24ore Grazie Gentiloni ora me lo scrivo. Se fosse stato per Lei oggi avevamo un pezzo di Alpi in meno. -