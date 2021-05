L'Ue a Biden sui vaccini: export first (Di venerdì 7 maggio 2021) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, propone di sospendere la protezione dei brevetti sui vaccini? Prima gli Stati Uniti devono esportare, è stata la risposta ieri dell'Unione europea con Angela Merkel che ha detto un chiaro “no” all'idea di rinunciare alla proprietà intellettuale per i rischi per l'innovazione. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, aveva alimentato le congetture su una possibile svolta dell'Ue. Ieri mattina aveva espresso la disponibilità a “discutere” la proposta dell'Amministrazione Biden. Ma, se si legge bene il discorso di von der Leyen, si capisce che l'Ue non è pronta a rinunciare ai brevetti. “La nostra priorità è aumentare la produzione per realizzare la vaccinazione globale. Allo stesso tempo siamo aperti a discutere di qualsiasi soluzione efficace e pragmatica. In questo contesto ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 maggio 2021) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, propone di sospendere la protezione dei brevetti sui? Prima gli Stati Uniti devono esportare, è stata la risposta ieri dell'Unione europea con Angela Merkel che ha detto un chiaro “no” all'idea di rinunciare alla proprietà intellettuale per i rischi per l'innovazione. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, aveva alimentato le congetture su una possibile svolta dell'Ue. Ieri mattina aveva espresso la disponibilità a “discutere” la proposta dell'Amministrazione. Ma, se si legge bene il discorso di von der Leyen, si capisce che l'Ue non è pronta a rinunciare ai brevetti. “La nostra priorità è aumentare la produzione per realizzare la vaccinazione globale. Allo stesso tempo siamo aperti a discutere di qualsiasi soluzione efficace e pragmatica. In questo contesto ...

Advertising

robersperanza : La svolta di Biden sul libero accesso per tutti ai brevetti sui vaccini è un importante passo in avanti. Anche l’Eu… - lauraboldrini : Un'ottima notizia la decisione di #Biden di appoggiare la sospensione dei #brevetti sui #vaccini. L'Italia eserci… - Agenzia_Ansa : Svolta di Joe Biden sui vaccini: l'amministrazione Usa ha annunciato di essere favorevole a rimuovere le protezioni… - blunoneuncolore : RT @ilmanifesto: IL MURO DI BERLINO – PECHINO #laprima #ilmanifesto La proposta di Biden per la moratoria sui brevetti dei vaccini fa pros… - anitaveltri : RT @robersperanza: La svolta di Biden sul libero accesso per tutti ai brevetti sui vaccini è un importante passo in avanti. Anche l’Europa… -