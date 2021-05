DIRETTA F1 | GP Spagna LIVE | si comincia con le FP2

(Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.57 Guardando alle squadre, la classifica è capitanata dalla Ferrari con 13 pole. Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, vantano almeno una pole position nel GP dianche McLaren (8), Mercedes (8), Williams (6) e Red Bull (2). 14.56 Sono due le pole position italiane nel Gran Premio di, entrambe firmate da Alberto Ascari (1951 e 1954). 14.55 Sono quattro gli uomini attualmente in attività ad aver già realizzato almeno una pole position a Barcellona. Se ne contano 5 per Lewis Hamilton (2014, 2016, 2017, 2018, 2020), 2 per Kimi Räikkönen (2005, 2008), 1 per Fernando Alonso (2006) e Valtteri Bottas (2019). 14.54 Il teutonico, peraltro, detiene il primato di migliori prestazioni in qualifica consecutive, ben cinque. 14.53 Guardando alle pole ...

SkySportF1 : ?? Bottas chiude al top al mattino (?? #FP1) ?? Max vicinissimo, le Ferrari ai margini della top-5 Il resoconto ?… - SkySportF1 : ?? Lewis detta subito il ritmo (?? -30’ #FP1) ? Tra lui e Verstappen c’è Fernando con le soft Il LIVE ?… - SkySportF1 : ?? Bandiera rossa: Kubica nella ghiaia (?? -15’ #FP1) ? Il polacco si gira in curva 10 Il LIVE ?… - F1inGenerale_ : F1 | GP Spagna – Cronaca in diretta Prove Libere 2 di Barcellona [ LIVE FP2 ] - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ?? Bottas chiude al top al mattino (?? #FP1) ?? Max vicinissimo, le Ferrari ai margini della top-5 Il resoconto ? https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Spagna

FORMULA 1: BOTTAS SOTTO PRESSIONE Protagonista nelladella Formula 1 per le prime prove libere del Gp di2021 è stato Valtteri Bottas, pilota della Mercedes che pure nelle ultime settimane è salito agli onori delle cronache, non tanto per ...Obiettivo conferma per Valtteri Bottas nella seconda sessione di libere valide per il Gran Premio di, quarto appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. Dopo il miglior tempo di questa mattina, il finlandese cercherà di confermarsi nelle posizioni della vertice della classifica, con l'...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Oltre al Cavallino Rampante, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (8 volte), Williams (7), Mercedes (6), Red ...Il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Lautaro Martinez in vista della prossima estate. Il 'Toro' già la scorsa estate era stato al centro di continui rumors di mercato, con il Barcellona fortemente ...