Advertising

zazoomblog : Mourinho è il peggio del peggio.... È bufera su Paolo Di Canio - #Mourinho #peggio #peggio. #bufera - italianfirst2 : Di Canio, Mourinho e il Whatsapp che spacca Roma: «Mou è il peggio che c’è, poverino...». L’ex laziale: «Non devo s… - Corriere : Di Canio: «Mou è il peggio che c’è, poverino». Tutta la verità sul whatsapp diventato virale - infoitsport : 'Mourinho è l'anti-calcio, il peggio che si possa avere': l'audio di Di Canio fa il giro delle chat - infoitsport : 'Mourinho è il peggio che si possa avere': l'audio di Di Canio fa il giro delle chat -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho peggio

... inviato ad un amico romanista, riguardo l' arrivo di Josesulla panchina della Roma . Un ... Avete preso ilche c'è in questo momento, poverino '. Un audio che - evidentemente doveva ...Un vocale privato di Paolo Di Canio che parla di Josédivulgato su WhatsApp diventa virale e fa scoppiare il caos a Roma, già in pieno derby. " Cra, avete preso ilche c'è in questo momento, poverino", ha detto infatti l'ex capitano della ...Un vocale privato viene divulgato e diventa virale: «Non mi devo scusare con nessuno, sono cose che ho già detto in tv, nella conversazione ho usato un linguaggio poco edulcorato. Temo che José abbia ...Un audio diventato presto di dominio pubblico sta facendo molto discutere. A parlare è Paolo Di Canio, ex attaccante ed attuale opinionista Sky, che critica senza troppi giri di parole José Mourinho a ...