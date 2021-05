Masters1000 Madrid, Berrettini-Garin: programma, orari, tv, precedenti (Di giovedì 6 maggio 2021) Matteo Berrettini tornerà in campo domani, 7 maggio, per i quarti di finale del Masters1000 di Madrid contro il cileno Cristian Garin. Una sfida non semplice per l’azzurro che si troverà davanti un giocatore che ama la terra rossa e sulla quale riesce ad esprimersi al meglio. In qualsiasi caso il romano partirà con i favori del pronostico ma avrà bisogno di una partita di alto profilo per garantirsi la semifinale. Nel penultimo atto della manifestazione Berrettini troverà il vincente della sfida tra il kazako Alexander Bublik e il norvegese Casper Ruud. Il bilancio dei precedenti tra il tennista italiano è Garin è in parità: 1 a 1. Nell’ultima sfida ha avuto la meglio Berrettini, sul veloce di Shanghai, mentre nell’unica partita sulla terra rossa, che ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Matteotornerà in campo domani, 7 maggio, per i quarti di finale deldicontro il cileno Cristian. Una sfida non semplice per l’azzurro che si troverà davanti un giocatore che ama la terra rossa e sulla quale riesce ad esprimersi al meglio. In qualsiasi caso il romano partirà con i favori del pronostico ma avrà bisogno di una partita di alto profilo per garantirsi la semifinale. Nel penultimo atto della manifestazionetroverà il vincente della sfida tra il kazako Alexander Bublik e il norvegese Casper Ruud. Il bilancio deitra il tennista italiano èè in parità: 1 a 1. Nell’ultima sfida ha avuto la meglio, sul veloce di Shanghai, mentre nell’unica partita sulla terra rossa, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Masters1000 Madrid Tennis, Sinner passa il turno a Madrid: Pella si ritira per infortunio MADRID - Jannik Sinner ha passato il primo turno al Masters1000 di Madrid (terra, montepremi 2.614.465 euro): il suo avversario, l'argentino Guido Pella, numero 55 Atp, è stato costretto al ritiro a causa di un problema all'inguine sul punteggio di 6 - ...

Tennis, Novak Djokovic rinuncia al Masters 1000 di Madrid. Nel mirino Roma e Belgrado 2 Novak Djokovic rinuncia al Masters1000 di Madrid . L'indiscrezione fatta uscire nalla giornata di martedì da Marca è stata confermata nella mattinata di mercoledì dal profilo ufficiale del torneo iberico che con un tweet ha ...

Matteo Berrettini tra i migliori otto a Madrid Altra bella vittoria di Matteo Berrettini che si è qualificato per i quarti del Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano, reduce dal successo nel derby con Fognini, ha battuto Delbonis 7-6 6-4 con b ...

