Lebron James investe ancora nel calcio | acquista una quota del Malaga

(Di giovedì 6 maggio 2021)mostrainteresse neleuropeo: la superstar NBAunadel. I dettagliha mostrato spesso interesse per ileuropeo e lo rivela anche il suo ingresso nella società Liverpool con alcune quote di minoranza a suo favore. La stella dei Los Angeles Lakers, quattro volte campione NBA, hato anche unadel. Come riporta l’ANSA, la sua compagnia RedBird Capital Partners hato una piccoladi azioni del club che milita nella serie B spagnola. L'articolo proviene daNews 24.

Advertising

periodicodaily : Malaga: Lebron James diventa socio di minoranza #LebronJames #Malaga - OnlineSportsRT : Calcio: Lebron James acquista quota del Malaga in Spagna - sowmyasofia : Malaga: Lebron James diventa socio di minoranza - SuperTWGattona : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL BASKET ?? 8?ttavi di finale Scegli il più grande CESTISTA di tutti i tempi tra: ?? L… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL BASKET ?? 8?ttavi di finale Scegli il più grande CESTISTA di tutti i tempi tra: ?? L… -

Ultime Notizie dalla rete : Lebron James

sbarca nel calcio spagnolo. O almeno lo farà la sua compagnia RedBird Capital Partners, di cui fa parte. Questa società americana ha infatti acquisito un piccolo pacchetto di azioni del ...Dopo aver aumentato la propria quota di possesso del Liverpool insieme alla Fenway Sports Partner,mette la mani anche nella Liga spagnola con l'acquisto di 600 quote del Malaga FC . Secondo Mundo Deportivo, l'intenzione del The Chosen One sarebbe quella di ampliare in futuro la sua ...Indiscrezioni di mercato in Francia. Botta e risposta Uefa-Superlega. Si profila un lungo stop per Pau Lopez. LeBron James acquista azioni del Malaga ...Dagli esordi al Milan alla rinascita del Diavolo, parla a tutto campo Davide Calabria. Il terzino rossonero ha concesso una lunga intervista al canale YouTube di ...